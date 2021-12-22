В Мексике для защиты бабочек Монарх созданы вооруженные патрули

Сотни миллионов бабочек-монархов вернулись на зимовку в мексиканские леса. Однако в некоторых регионах страны местным жителям пришлось вооружиться, чтобы защитить места обитания бабочек от незаконной вырубки леса, пишет Mexico News Daily, информирует UAINFO.org.

Каждый год с наступлением зимы в леса Мексики прилетает огромное количество бабочек вида Данаида монарх. Эти яркие насекомые, чьи крылья окрашены в золотой цвет с черными узорами, мигрируют на тысячи километров от Канады и США, чтобы перезимовать в пихтовых лесах штатов Мичоакан и Мехико.

В некоторых регионах страны созданы так называемые «убежища бабочек» — охраняемые участки леса, в которые допускаются посетители.

В штате Мичоакан находится одно из самых крупных и известных таких убежищ под названием Эль Розарио. Как сообщают служащие убежища, в этом году к ним прилетело примерно 130-150 миллионов бабочек, что на 30% больше, чем годами ранее.

Бабочек встретила чудесная погода, так что они даже стали подлетать ко входу в убежище и встречать посетителей.

В этом году убежище Эль Розарио открылось для посещений конце ноября, и уже в первые две недели там побывало более 10.000 человек. Зимой 2020/2021 Эль Розарио посетили более 70.000 человек. Работники убежища рассчитывают, что в этом сезоне людей будет как минимум втрое больше. Посмотреть на бабочек стоит 50 мексиканских песо, что составляет около 3 долларов США.

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На побережье Калифорнии, куда бабочки Монарх прилетают из западных регионов Америки, также отмечают увеличение количества зимующих бабочек.

Тем временем в соседнем муниципалитете Ситакуаро представители коренного народа Масауа из поселения Кресенсио Моралес создали “лесной патруль”, чтобы защитить место зимовки бабочек Монарх от нелегальной вырубки лесов.

Группы из 20 вооруженных местных жителей посменно патрулируют земли, принадлежащие сообществу Масауа. Эти земли входят в состав биосферного заповедника бабочек Монарх и являются объектом всемирного наследия.

Патрульные делают предупредительные выстрелы воздух, чтобы все знали, что они не позволят рубить деревья.

Местные жители говорят, что им пришлось взять в руки оружие, так как нелегальные дровосеки все вооружены. Правительство же для защиты леса ничего не делает.

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Незаконная вырубка лесов и изменения климата стали главными причинами того, что прошлой зимой популяция бабочек Монарх сократилась на 26%.

Земли в окрестностях Кресенсио Моралес больше всего пострадали от незаконной вырубки леса. Но лесные патрули твердо намерены не допустить подобного в будущем.

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