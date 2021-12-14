У Лондоні розкрили справу "Кройдонського вбивці котів", жертвами якого стали понад 400 тварин

Лисиці, мабуть, поїдали трупи котів (Фото: Jonn Leffmann/Wikipedia)

Нове дослідження Королівського ветеринарного коледжу (RVC) пояснило появу понівечених трупів кішок, які знаходили в Лондоні в період з 2014 по 2018 рік.

Дослідження, опубліковане у журналі "Ветеринарна патологія", підтверджує висновок лондонської поліції про те, що до завдання каліцтв люди не причетні, інформує UAINFO.org з посиланням на НВ.

Після того, як близько 400 трупів кішок було знайдено у різних місцях Лондона протягом чотирьох років у ЗМІ з’явилися припущення, що "вбивця кішок" міг бути на волі в Південному Великому Лондоні, в межах траси M25, а потім і у всій Англії. Дехто побоювався, що вбивця може стати загрозою безпеці людей.

Спекуляції спонукали поліцію розпочати розслідування заподіяння каліцтв під назвою «Операція Такахе». Група дослідників на чолі з доктором Хенні Мартіно, головою відділу ветеринарної судово-медичної експертизи RVC, разом з поліцією столиці та поліцією Хартфордшира, досліджувала тіла 32 понівечених кішок, які були доставлені до поліції представниками громадськості в період між 2016 та 2010 роками.

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Доктор Мартіно та її команда взяли мазки для аналізу трупів на наявність ДНК лисиці, собаки та борсука та виконали повне патологоанатомічне дослідження трупів. Результати виявили чіткий зв’язок між нанесенням каліцтв кішкам і наявністю ДНК лисиці на трупі. Не було жодних доказів, що підтверджують участь людини в завданні каліцтв, з доказами з колотих ран, що передбачають, що 10 з них були залишені хижаками.

Ретельно оглянувши трупи, доктор Мартіно та її команда також змогли встановити, що модель нанесення каліцтв обстежених кішок була схожа на модель лисиці на ягнятах. Для деяких трупів були визначені інші ймовірні причини смерті, починаючи від дорожньо-транспортних пригод і закінчуючи печінковою недостатністю та проковтуванням антифризу. Виявлено, що вісім з померлих кішок за життя страждали на кардіореспіраторне захворювання.

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Команда ветеринарних патологоанатомів брала участь у низці гучних кримінальних справ, і це останнє дослідження демонструє важливу роль, яку ветеринарні патологи можуть відігравати у сприянні поліцейським розслідуванням, особливо коли довкола може існувати високий рівень домислів.

Доктор Хенні Мартіно, керівниця відділення судової ветеринарної медицини Королівського ветеринарного коледжу, сказала: «Як ветеринарні фахівці, ми знаємо, як важко буває власнику, коли вмирає улюблений вихованець, особливо в обставинах, які можуть здатися загадковими чи підозрілими. Хоча стурбованість громадськості безпекою своїх вихованців є цілком зрозумілою, наше розслідування смертей цих кішок демонструє важливість науково обґрунтованого підходу до розслідування подібних інцидентів».

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